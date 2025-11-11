Alles zu oe24VIP
Tabakfabrik feiert legendären Piratenball
Am 14. Februar 2026

Tabakfabrik feiert legendären Piratenball

11.11.25, 15:38
Erwartet werden rund 1.700 Besucher. 

Der PiratenBall® kehrt am Faschingssamstag, dem 14. Februar 2026, in die Tabakfabrik Linz zurück. Der Kartenverkauf für den 67. Kostümball des Linzer Rudervereins ISTER startet am 11. November um 11:11 Uhr. Rund 1.700 Gäste werden erwartet.

Präsident Alexander Weigl betont die besondere Atmosphäre der Tabakfabrik und das große Engagement der Ehrenamtlichen, die mit mehreren Bühnen, Musik, Dancefloors und Kulinarik für ein vielfältiges Programm sorgen. Höhepunkt ist die Kostümprämierung für Einzelpersonen, Paare und Gruppen. Frühbucher zahlen bis 31. Dezember 41 Euro, ab Jänner 2026 kostet das Ticket 46 Euro. Auch die Tabakfabrik-Geschäftsführung freut sich auf ein buntes Fest in der Lösehalle und im Haus CASABLANCA.

