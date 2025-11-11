Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Land Tirol setzt Sparstift an
© Apa

Keine neuen Schulden

Land Tirol setzt Sparstift an

11.11.25, 14:55
Teilen

Die Tiroler Landesregierung plant bis Ende 2027 keine neuen Schulden zu machen.

Die Tiroler Landesregierung hat ihren Budgetvoranschlag für 2026 und 2027 präsentiert. ÖVP und SPÖ planen ohne neue Schulden und sehen das Ziel eines stabilen Haushalts erreicht.

Der jährliche Landeshaushalt umfasst rund sechs Milliarden Euro. Größter Ausgabenbereich ist die Gesundheit mit über 1,2 Milliarden Euro, gefolgt von Bildung sowie Pflege und Sozialem. Insgesamt sollen 250 Millionen Euro eingespart werden, unter anderem durch die Reduktion von 240 Landesstellen bis 2027 und geringere Zuschüsse an Landesunternehmen. Einsparungen betreffen laut Regierung vor allem Strukturen, nicht Leistungen. Gleichzeitig sind Dividenden der TIWAG von insgesamt 250 Millionen Euro eingeplant. Über das Doppelbudget wird im Dezember abgestimmt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden