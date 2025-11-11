Land Tirol setzt Sparstift an

Die Tiroler Landesregierung plant bis Ende 2027 keine neuen Schulden zu machen.

Die Tiroler Landesregierung hat ihren Budgetvoranschlag für 2026 und 2027 präsentiert. ÖVP und SPÖ planen ohne neue Schulden und sehen das Ziel eines stabilen Haushalts erreicht.

Der jährliche Landeshaushalt umfasst rund sechs Milliarden Euro. Größter Ausgabenbereich ist die Gesundheit mit über 1,2 Milliarden Euro, gefolgt von Bildung sowie Pflege und Sozialem. Insgesamt sollen 250 Millionen Euro eingespart werden, unter anderem durch die Reduktion von 240 Landesstellen bis 2027 und geringere Zuschüsse an Landesunternehmen. Einsparungen betreffen laut Regierung vor allem Strukturen, nicht Leistungen. Gleichzeitig sind Dividenden der TIWAG von insgesamt 250 Millionen Euro eingeplant. Über das Doppelbudget wird im Dezember abgestimmt.