Zu wenig Geld für Weihnachtsgeschenke
Viele OÖ betroffen

Zu wenig Geld für Weihnachtsgeschenke

11.11.25, 14:39
Rund ein Viertel aller oö. Haushalte sind davon betroffen. 

Für viele gehört Schenken zu Weihnachten, doch Menschen mit geringem Einkommen müssen häufig darauf verzichten. Einer Umfrage der Johannes Kepler Universität zufolge betrifft das heuer mehr Haushalte als im Vorjahr.

Besonders betroffen sind Familien mit weniger als etwa 2.000 Euro monatlichem Budget, rund ein Viertel aller Haushalte. Im unteren Einkommensviertel wollen 23 Prozent heuer keine Weihnachtsgeschenke kaufen, im Vorjahr waren es 17 Prozent. In Haushalten mit Kindern wird weiter geschenkt, jedoch deutlich günstiger. Laut JKU-Experte Christoph Teller bleibt der Wunsch zu schenken bestehen, doch die finanziellen Möglichkeiten schrumpfen. Zusätzlich wird bei Freizeitaktivitäten sowie Restaurant- und Veranstaltungsbesuchen gespart.

