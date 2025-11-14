Alles zu oe24VIP
Jamiroquai lässt die Stadthalle swingen
Konzert-Hammer

Jamiroquai lässt die Stadthalle swingen

Von
14.11.25, 14:30
Samstag: Wien-Comeback nach 8 Jahren Pause mit allen Dance-Hits  

Die mit dem Grammy und dem MTV-Award dekorierte Hymne "Virtual Insanity", "Cosmic Girl" und natürlich "Space Cowboy". Über 16 Millionen-fach verkaufte Dancefloor-Kracher, die nach 8-jähriger Pause endlich wieder in Wien erklingen. Jamiroquai bringen am Samstag (15. November) mit der Comeback-Show "Heels Of Steel" die Stadthalle zum Swingen.

„Seit 30 Jahren verfolgt ein Mann die Mission, Groove-Musik in dein Leben zu bringen“ erklärt Frontman Jay Kay seine neue Hitshow, bei der er bislang auch mit Raritäten wie "Queen Machine", "Disco Stays the Same" oder "Shadow in the Night" überraschte. „Es ist an der Zeit, die Tanzschuhe wieder hervorzuholen und mit Jamiroquai abzufeiern,“ so Kay

