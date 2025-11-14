Jamiroquai lässt die Stadthalle swingen

Samstag: Wien-Comeback nach 8 Jahren Pause mit allen Dance-Hits

Die mit dem Grammy und dem MTV-Award dekorierte Hymne "Virtual Insanity", "Cosmic Girl" und natürlich "Space Cowboy". Über 16 Millionen-fach verkaufte Dancefloor-Kracher, die nach 8-jähriger Pause endlich wieder in Wien erklingen. Jamiroquai bringen am Samstag (15. November) mit der Comeback-Show "Heels Of Steel" die Stadthalle zum Swingen.

© Getty Images

© Getty Images

„Seit 30 Jahren verfolgt ein Mann die Mission, Groove-Musik in dein Leben zu bringen“ erklärt Frontman Jay Kay seine neue Hitshow, bei der er bislang auch mit Raritäten wie "Queen Machine", "Disco Stays the Same" oder "Shadow in the Night" überraschte. „Es ist an der Zeit, die Tanzschuhe wieder hervorzuholen und mit Jamiroquai abzufeiern,“ so Kay