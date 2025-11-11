Von der Redaktion getestet: Das sind unsere liebsten österreichischen Foodfluencer

Hunger auf neue Rezepte? Dann aufgepasst! Wir haben die liebsten Foodfluencer:innen der Redaktion gesammelt, von klassischer Hausmannskost über bunte Kuchen bis hin zu gesunden Mealprep-Ideen. Diese Accounts machen garantiert Lust aufs Nachkochen.

Wenn es um die richtige Portion Food-Inspiration geht, sind wir alle auf der Suche nach den Influencer:innen, die im wahrsten Sinne des Wortes kulinarisch abliefern! Hier kommen die österreichischen Food-Accounts, die uns in der Redaktion regelmäßig den Magen knurren lassen.

1. @thomskuechen.block

Thoms Love Language ist eindeutig: Kochen. Und das tut er mit Herz, Humor und einer Prise Schmäh. Von herzhaft-pikanten Gerichten über saisonale Rezepte bis hin zu süßen Versuchungen, bei Thom bekommt man alles, was das Genießerherz begehrt. Seine charmanten Reels machen außerdem richtig gute Laune - auch wenn man nur Palatschinken mit Marillenmarmelade isst.

2. @kates_style

Katrin ist eine der österreichischen Foodfluencerinnen der ersten Stunde und beweist immer wieder: Backen ist eine Kunst! Ihre Torten, Cupcakes und Kekse sind nicht nur geschmacklich ein Hit, sondern oft auch farblich auf ihre Outfits abgestimmt (oder umgekehrt?). Egal, ob Gugelhupf oder Schokoträume, wir kriegen jedes Mal wieder Lust auf Backen.

3. @jelena.maier

Mealprep, One-Pot, gesund und trotzdem superlecker - Jelena kann einfach alles. Ihre Rezepte sind perfekt für alle, die keine Zeit haben, aber trotzdem gut essen wollen. Und wer bei „gesund“ an langweilig denkt, wird hier eines Besseren belehrt. Alles sieht so schön aus, dass man es am liebsten direkt vom Screen essen würde.

4. @betti_licious

Vegan, veggie und zuckerfrei, aber alles andere als langweilig. Betti zeigt, dass gesunde Küche bunt, kreativ und einfach richtig gut schmecken kann. Ob Energy Balls, vegane Brownies oder No-Bake-Törtchen: die Kreationen sind ein Traum für Naschkatzen, die trotzdem auf bewusste Ernährung achten wollen.

5. @binekocht

Wiener Schnitzel, Backhendl oder Marillenknödel - wer wissen will, wie man österreichische Klassiker so hinbekommt, dass Oma stolz wäre, ist bei Bine genau richtig. Sie erklärt die Rezepte mit viel Liebe und Einfachheit, sodass selbst Anfänger:innen sofort Lust bekommen, die Kochlöffel zu schwingen.

Von Soulfood bis Superfood - diese österreichischen Foodfluencer:innen haben uns kulinarisch längst um den Finger gewickelt. Also: Handy raus, folgen klicken und schon steht der nächste Brunch, Kuchen oder Feierabend-Schmaus quasi vor der Tür. Guten Appetit!