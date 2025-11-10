Achtung! Deshalb sollten Sie nie mit leeren Magen Schlafen gehen

Mit leerem Magen ins Bett? Klingt harmlos, ist es aber nicht! Warum das Ihrem Körper und Ihrem Schlaf mehr schadet, als Sie denken, und welche Snacks wirklich okay sind, lesen Sie hier.

Kennen Sie das? Sie liegen schon gemütlich im Bett, das Licht ist aus und plötzlich meldet sich Ihr Magen. Dieses leise, aber hartnäckige Knurren, das einfach nicht aufhört. „Egal, ich ignoriere das einfach“, denken Sie vielleicht. Schlechte Idee! Denn mit leerem Magen schlafen zu gehen, kann tatsächlich mehr Schaden anrichten, als man glaubt.

Warum ein leerer Magen Ihren Schlaf stört

Wenn Sie hungrig ins Bett gehen, ist Ihr Blutzuckerspiegel niedrig und das stresst Ihren Körper. Er schüttet mehr Cortisol aus (das Stresshormon), was Sie unruhiger schlafen lässt.

Das Ergebnis: Sie wachen öfter auf, schlafen weniger tief und fühlen sich am nächsten Morgen, als hätten Sie gar nicht richtig geschlafen. Und als wäre das nicht genug: Der Hunger kann auch Ihre Schlafhormone durcheinanderbringen. Melatonin, das Hormon, das Ihnen beim Einschlafen hilft, arbeitet am besten, wenn Ihr Körper im Gleichgewicht ist. Ein knurrender Magen sorgt allerdings für das Gegenteil.

© Getty Images

Langfristig kann das sogar ungesund werden

Regelmäßig mit leerem Magen schlafen zu gehen, kann auf Dauer dazu führen, dass Sie tagsüber gereizter sind, Konzentrationsprobleme haben oder sogar Heißhungerattacken entwickeln.

Das wiederum bringt Ihren Stoffwechsel durcheinander und kann langfristig Ihr Gewicht, Ihre Energie und sogar Ihre Herzgesundheit beeinflussen.

Die gute Nachricht: Ein kleiner Snack ist völlig okay!

Nein, Sie müssen sich jetzt nicht jeden Abend eine Pizza neben das Bett stellen. Aber ein leichter, ausgewogener Snack kann Wunder wirken, wenn der Hunger kurz vorm Schlafengehen zuschlägt.

Wichtig ist, dass Sie etwas wählen, das den Blutzuckerspiegel stabil hält und nicht zu schwer im Magen liegt.

Hier ein paar Ideen:

Ein kleiner Joghurt mit Haferflocken oder Banane: Liefert Eiweiß und etwas natürliche Süße, ohne zu überladen.

Liefert Eiweiß und etwas natürliche Süße, ohne zu überladen. Ein Stück Vollkornbrot mit Mandelmus: Die Kombi aus Kohlenhydraten und gesunden Fetten macht satt und zufrieden.

Die Kombi aus Kohlenhydraten und gesunden Fetten macht satt und zufrieden. Ein paar Vollkorncracker mit Käse: Perfekt, um den Blutzucker sanft anzuheben.

Perfekt, um den Blutzucker sanft anzuheben. Banane oder eine Handvoll Nüsse: Liefern Magnesium und Tryptophan, das Ihr Körper in Schlafhormone umwandelt.

© Getty Images

Mit leerem Magen zu schlafen, klingt harmlos, ist es aber nicht. Ihr Körper braucht Balance, um gut zu ruhen.