Sozialhilfe-Gesetz kommt erst 2027 in neuer Form

35 % können und sollen arbeiten gehen. Fast zwei Drittel der Sozialhilfe-Bezieher können das nicht. Der Großteil der Bezieher sind Frauen, sagt Ministerin Schumann.

Notfallnetz. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) sagte oe24, dass die Regierung am neuen Sozialhilfegesetz arbeite, am 1.1. 2027 soll es gelten, „bundesweit vereinheitlicht“.

Kinder bekommen dann eine eigene Kindergrundsicherung, eine Integrationsphase soll für Zuwanderer gelten. Derzeit ist das AMS gerade im Austausch mit den Bundesländern, um die Menschen in der Sozialhilfe, die arbeiten können (35%), auch in Arbeit zu bringen – notfalls mit Sanktionen.

206.000 Menschen in Sozialhilfe

Der größte Teil der 206.000 Menschen in Sozialhilfe kann allerdings nicht arbeiten:

37% sind Kinder,

8% nicht arbeitsfähig,

7% in Pension und

8% verdienen bereits Geld, aber zu wenig, und müssen aufstocken.

Die Gesamtausgaben betrugen 2024 rund 1,3 Milliarden Euro – 0,27% des BIP. Selbst wenn man alles einsparte, ließe sich das Budget so nicht sanieren.