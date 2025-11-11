Alles zu oe24VIP
Christbaum am Residenzplatz steht
Nach Verzögerungen

Christbaum am Residenzplatz steht

11.11.25, 14:49
Transportprobleme führten zu Verzögerungen. Jetzt aber steht der Christbaum in der Salzburger City.

Der heurige Christbaum für den Salzburger Residenzplatz hat deutlich länger gebraucht als ursprünglich geplant. Die 21 Meter hohe und rund acht Tonnen schwere Tanne aus St. Jakob am Thurn im Tennengau hätte bereits Montagnachmittag in der Salzburger Altstadt eintreffen sollen. Obwohl sie am Montagmorgen in einem Privatgarten gefällt worden war, verzögerte sich der Transport überraschend um fast einen ganzen Tag.

Gebrechen sorgte für längere Verzögerung

Geplant war, den Baum noch am selben Tag in St. Jakob zu verladen und dann etwa zehn Kilometer weit in die Innenstadt zu bringen. Doch schon beim Start traten technische Probleme auf. Wie Wolfgang Haider, Obmann des Salzburger Christkindlmarkts, mitteilte, kam es zu einem Gebrechen am Transportfahrzeug. Eine Achse des Spezialtransporters dürfte gebrochen sein, weshalb die Fahrt nicht fortgesetzt werden konnte. Ersatz musste organisiert und die Verladung neu koordiniert werden.

Christkindlmarkt ab 20. November geöffnet

Erst am Dienstagvormittag gelang es schließlich, die Tanne sicher zu verladen und ihre Fahrt in die Altstadt fortzusetzen. Am Residenzplatz angekommen, wurde der Baum sofort aufgestellt und soll ab sofort für das traditionelle vorweihnachtliche Ambiente sorgen.

Begleitet wurde die verspätete Ankunft von einer kleinen Fotostrecke, die das Eintreffen des Christbaums dokumentiert. Der Salzburger Christkindlmarkt öffnet wie jedes Jahr am 20. November seine Tore auf dem Residenz- und dem Domplatz. Auch heuer werden wieder Tausende Besucherinnen und Besucher erwartet, die sich am größten Weihnachtsmarkt der Stadt auf die Adventzeit einstimmen möchten.

