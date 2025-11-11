Nach Dubai kommt Tokyo-Schokolade: Lindt bringt nächsten süßen Hype nach Wien

Das Trendprodukt kehrt mit überraschendem Twist zurück: Die neue Sorte "Tokyo Style Chocolade" von Lindt klingt nicht nur edel, sondern hat auch optisch Social-Media-Potenzial. Ab 15. November gibt es die neue Schokolade auch endlich in Wien zu kaufen!

Erst Dubai, jetzt Tokyo: Nachdem im letzten Jahr die Dubai-Schokolade mit Pistazien-Kadaifi-Füllung regelrecht durch die Decke ging, schickt Lindt nun den nächsten süßen Trend ins Rennen. Und diesmal wird’s zen – mit Matcha, Erdbeere und geröstetem Reis.

Tokyo Style Chocolade Matcha Strawberry in Wien erhältlich

Für seine neueste Kreation hat sich der Schweizer Schokoladenhersteller vom beliebten Heißgetränk "Matcha" inspirieren lassen. Die neue Sorte "Tokyo Style Chocolade" verbindet feinste Schweizer Chocolatier-Kunst mit den Geheimnissen traditioneller Teezeremonien: Cremige weiße Lindt Chocolade trifft auf eine raffinierte Füllung mit Chamei Minami Matcha, fruchtigen Erdbeer-Stückchen und knusprig geröstetem Genmai. Das feine, nussige Aroma und die knusprige Textur verbinden sich harmonisch zu einem aufregenden Geschmackserlebnis.

© Lindt

Erhältlich ist die streng Limitierte Edition ab 15. November 2025 im Lindt Flagship-Store auf der Kärntner Straße in Wien. Nur 200 handnummerierte Tafeln werden verkauft – und das wahrscheinlich schneller, als man "Matcha Latte" sagen kann.

© Lindt

Nach dem viralen Erfolg der "Dubai Style"-Edition mit Pistazien und Tahini setzt Lindt seine kulinarische Reise also fort – diesmal von der Wüste in den Fernen Osten. Das Ziel: ein sinnlicher Genussmoment, der so ästhetisch ist wie ein perfekt aufgeschäumter Matcha auf Instagram.

© Lindt

Für alle, die beim Hype live dabei sein wollen, lohnt sich ein Besuch im Matcha Pop-up im Obergeschoß des Flagship Stores. Dort erwarten Besucher:innen nicht nur süße Lindt-Goodies, sondern auch frisch zubereiteter Matcha Latte in entspannter Atmosphäre – ganz im Zeichen des neuen Tokyo-Vibes.