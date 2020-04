Während sich der Großteil der Bevölkerung an die Ausgangsbeschränkungen hält, feiern diese Unternehmer ein Party.

Brisantes Video. "Wir schöpfen um 3 Uhr ..." und "Wir sind auf Kurzarbeit" – solche Sprüche klopften südsteirische Unternehmer, ein Grazer Künstler und ein Mann in leitender Funktion in einem Betrieb im Gesundheits- und Pflegebereich. Das Video der verbotenen "Corona-Party" an einem mondänen Indoorpool wird derzeit im Netz diskutiert.

Im sichtlich berauschten Zustand gibt einer der Protagonisten an, dass es bereits die "38. Pool-Party im Corona-Dings" sei. Die Unternehmer machen sich im Video über die Kurzarbeit lustig. Während sich der Großteil der Bevölkerung an die Ausgangsbeschränkungen und das "Social Distancing" hält, setzen sich manche über die regeln offenbar hinweg.

Abstandsregeln sind neben den protzigen Sprüchen bei der Corona-Party - wie im Video ersichtlich wird - Fehlanzeige. Die Aufregung in den sozialen Medien ist enorm.

Den "Party-Gästen" droht nun eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Coronavirus-Maßnahmengesetz und eine Strafe bis zu 3.600 Euro.