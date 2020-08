Alarmfahndung nach Banküberfall in Graz

Aktuell läuft eine Alarmfahndung nach einem Raubüberfall auf eine Bank in Graz.

Graz. Mehrere Räuber haben Dienstagvormittag kurz vor 10.30 Uhr in Graz eine Filiale einer Bank in der Theodor-Körner-Straße mit einer Schusswaffe überfallen. Die Täter flüchteten mit einem Fahrzeug. Die Polizei hat eine Alarmfahndung eingeleitet. Mehrere Streifen wurden zum Einsatz geschickt, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark in einer ersten Information.