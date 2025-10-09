Anmeldungsrekord beim Graz Marathon

Um Staus zu vermeiden, werden der Start des Viertelmarathons vorverlegt und die Streckenführung angepasst.

Graz. Bei der 32. Ausgabe des Graz Marathons werden am Sonntag bis zu 14.000 Läufer auf der Strecke durch die Grazer Innenstadt unterwegs sein.

Obwohl nach dem Laufboom der frühen 2000er-Jahre in der jüngeren Vergangenheit viele Veranstalter über sinkende Anmeldungen klagen, hat sich die Teilnehmerzahl in Graz innerhalb von drei Jahren auf knapp 14.000 sogar verdoppelt. Für den Marathon kann man noch um 85 Euro, für den Viertelmarathon um 55 Euro nachnennen.

Snowboard-Ass Arvis Auner wird seinen ersten Marathon in Angriff nehmen. „Hut ab vor denen, die das in zwei Stunden laufen. Ich will in vier Stunden laufen. Der Leidensweg ist doppelt so lang. Aber nichtsdestotrotz, wir laufen die gleiche Strecke, und sie haben zwei Stunden Zeit, auf mich zu warten“, scherzt Auner gegenüber dem ORF.