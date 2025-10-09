Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Graz Marathon
© Graz Marathon

85 Euro Nachnennung

Anmeldungsrekord beim Graz Marathon

09.10.25, 12:16
Teilen

Um Staus zu vermeiden, werden der Start des Viertelmarathons vorverlegt und die Streckenführung angepasst. 

Graz. Bei der 32. Ausgabe des Graz Marathons werden am Sonntag bis zu 14.000 Läufer auf der Strecke durch die Grazer Innenstadt unterwegs sein.  

Obwohl nach dem Laufboom der frühen 2000er-Jahre in der jüngeren Vergangenheit viele Veranstalter über sinkende Anmeldungen klagen, hat sich die Teilnehmerzahl in Graz innerhalb von drei Jahren auf knapp 14.000 sogar verdoppelt. Für den Marathon kann man noch um 85 Euro, für den Viertelmarathon um 55 Euro nachnennen. 

Snowboard-Ass Arvis Auner wird seinen ersten Marathon in Angriff nehmen. „Hut ab vor denen, die das in zwei Stunden laufen. Ich will in vier Stunden laufen. Der Leidensweg ist doppelt so lang. Aber nichtsdestotrotz, wir laufen die gleiche Strecke, und sie haben zwei Stunden Zeit, auf mich zu warten“, scherzt Auner gegenüber dem ORF.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden