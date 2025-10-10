Die knusprige Gans hat wieder Saison

Martini-Gansl & festliche Menüs in Wien und Burgenland
Gans auch mal anders im OXBO Vienna Waterfront.
Zartes Gansl & mehr –
regional genießen
Deluxe. Das OXBO Vienna Waterfront in Wien Leopoldstadt verführt mit traditionellen und modernen Martini-Gansl-Gerichten sowie Wildragout oder Entenbrust mit Rotweinbirne – abgerundet wird das Ganslessen mit einem verlockenden Dessertbuffet. https://oxbo-viennawaterfront.at/
Im Stuwer-Neues Beisl gibt‘s Gans mit Quitten-Rotkraut.
Ein fein abgestimmtes 3-Gang-Ganslmenü wird im Stuwer – Neues Wiener Beisl in Wien 2 angeboten. Die sous-vide-gegarte Gans wird mit Quitten-Rotkraut und Erdäpfelknödel begleitet. www.stuwer.com
Nyikospark serviert auch Gänseleber mit Moosbeeren
Martini-Zeit im Stadtgasthaus am Nyikospark im Burgenland: Hier serviert man zum klassischen Martini-Gansl mit Orangenrotkraut und Maroniknödeln auch gebratene Gänseleber. https://nyikospark.at
Der hl. Martin wird am 11. November gefeiert.