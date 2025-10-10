Die knusprige Gans hat wieder Saison

Martini-Gansl & festliche Menüs in Wien und Burgenland

Gans auch mal anders im OXBO Vienna Waterfront. © OXBO

Die stadtbekannte »Gans to Go« aus dem Restaurant Béla Béla in Wien 1 ist zurück – und diesmal größer, saftiger und köstlicher denn je. Vom 17. Oktober bis 31. Dezember 2025 liefert Küchenchef Marcus Bauer sein traditionelles Festessen direkt nach Hause, ins Büro oder auf die Firmenfeier. Ab vier Personen für 160 Euro (jede zusätzliche Portion 40 Euro) gibt es eine knusprig gebratene heimische Weidegans mit klassischen Beilagen wie fruchtigem Apfelrotkraut mit glacierten Maroni, Grapefruitfilets, hausgemachten Erdäpfelknödeln und reichlich Gansl-Sauce – höchster Genuss garantiert! Wer die Gans lieber frisch serviert und stilvoll angerichtet genießen möchte, den erwartet im Restaurant Béla Béla ein Gansl-Menü, mit einer Sous-Vide gebratene Ganslkeule mit Rotkraut, Maroni, Erdäpfelknödeln, Mandarinen und aromatischem Jus. belabela.at

Zartes Gansl & mehr – regional genießen

Deluxe. Das OXBO Vienna Waterfront in Wien Leopoldstadt verführt mit traditionellen und modernen Martini-Gansl-Gerichten sowie Wildragout oder Entenbrust mit Rotweinbirne – abgerundet wird das Ganslessen mit einem verlockenden Dessertbuffet. https://oxbo-viennawaterfront.at/

Im Stuwer-Neues Beisl gibt‘s Gans mit Quitten-Rotkraut. © Stuwer/diefotografin

Ein fein abgestimmtes 3-Gang-Ganslmenü wird im Stuwer – Neues Wiener Beisl in Wien 2 angeboten. Die sous-vide-gegarte Gans wird mit Quitten-Rotkraut und Erdäpfelknödel begleitet. www.stuwer.com

Nyikospark serviert auch Gänseleber mit Moosbeeren © Nyikospark

Martini-Zeit im Stadtgasthaus am Nyikospark im Burgenland: Hier serviert man zum klassischen Martini-Gansl mit Orangenrotkraut und Maroniknödeln auch gebratene Gänseleber. https://nyikospark.at

Der hl. Martin wird am 11. November gefeiert.