S36_Knoten_St._Michael
© Wikipedia

Auf S36

ASFINAG baut 40 Wartungsbuchten auf Murtal Schnellstraße

15.10.25, 12:07
Teilen

Wartungsbuchten auch als Pannenbuchten nutzbar. 

Stmk. Gute Nerven sind seit einigen Wochen bei den Autofahrern auf der Murtal Schnellstraße zwischen St. Michael und Judenburg gefragt. Auf der S36 herrscht rege Bautätigkeit. Grund für die mehreren kleinen Baustellen ist der Bau von Wartungsbuchten für die Beschäftigten des Straßenerhaltungsdienstes. 

Walter Mocnik von der ASFINAG erklärt: „Die S36 verfügt ja über keinen oder einen nur sehr schmalen Pannenstreifen. Und da ist es auch für unsere Mitarbeiter immer wieder gefährlich, wenn sie Tätigkeiten ausüben. Da steht dann das Fahrzeug zum Beispiel auf den ersten Fahrstreifen hinaus oder wir müssen diesen Fahrstreifen absperren und durch diese Wartungsbuchten haben sie mehr Möglichkeiten, Fahrzeuge abzustellen oder auch Wartungstätigkeiten durchzuführen.“ 

Einige Wartungsbuchten sind groß genug, um als Pannenbuchten genutzt zu werden.

