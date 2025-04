Badespaß in der Steiermark: Freibäder öffnen ab Mai

Der Frühling kündigt sich an und die Freibäder in der Steiermark bereiten sich auf die neue Saison vor. Die Eintrittspreise steigen nur moderat, der Badespaß bleibt damit weiterhin leistbar.

Stmk. In der Steiermark beginnt mit dem Feiertag am Donnerstag die Freibadsaison. Den Auftakt macht traditionell das Auster-Sportbad in Graz-Eggenberg am 1. Mai. Die Preise steigen heuer nur moderat um 2,7 Prozent, wie Michael Krainer von der Holding Graz bestätigt – spürbare Belastungen für Badegäste sollen trotz bzw. aufgrund der allgemeinen Teuerungen vermieden werden.

© ORF ×

Weitere Grazer Bäder wie das Margaretenbad, Augartenbad, Bad Straßgang und Stukitzbad folgen bis Mitte Mai. In Fürstenfeld wird der Saisonstart bewusst auf den 29. Mai verschoben, um wetterbedingte Ausfälle zu vermeiden. Das Bad feiert heuer sein 60-jähriges Bestehen. Mit einer gigantischen Wasserfläche von 23.000 Quadratmetern braucht es intensive Vorbereitungen. Auch das Familienbad Söchau wurde umfangreich modernisiert. In Leibnitz und Liezen laufen die Vorbereitungen ebenfalls auf Hochtouren. Bis Christi Himmelfahrt sollen alle steirischen Freibäder geöffnet sein.

