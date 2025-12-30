Vor Besitzerin: Zwei Yorkshire-Terrier von Bernhardinern totgebissen

Bei einer Gassi-Runde attackierten plötzlich zwei Bernhardiner die kleinen, angeleinten Hunde einer 61-jährigen Grazerin.

Bei einem Spaziergang Montagnachmittag gerieten vier Hunde aneinander. Bei der Attacke wurden zwei angeleinte Yorkshire-Terrier getötet. Auch deren Besitzerinnen erlitten leichte Verletzungen.

Gemeinsam mit ihrer Mutter (85) und ihren beiden Yorkshire-Terriern war eine 61-Jährige beim Golfplatz spazieren. Als die beiden Grazerinnen kurz nach 13 Uhr auf der Hardter Straße mit ihren angeleinten Hunden unterwegs waren, kamen ganz plötzlich von hinten zwei freilaufende Bernhardiner an ihnen vorbei. Dabei versuchte deren Hundebesitzerin (66), ebenso aus Graz, noch vergeblich nach den beiden Tieren zu rufen.

Angeleinte Hunde attackiert

Als die 66-Jährige schon bei den beiden Frauen war, rannten die für ihre wuchtige Größe bekannten Bernhardiner im Alter von sieben und zweieinhalb Jahren plötzlich auf die beiden zehnjährigen Yorkshire Terrier zu und attackierten diese.

Die 61-Jährige und ihre Mutter versuchten noch, sich schützend vor ihre beiden kleinen Hunde zu stellen. Dabei sprang einer der Bernhardiner die 85-Jährige mit voller Wucht an, wobei die Frau zu Sturz kam und sich an der Hand verletzte. Auch die 66-Jährige versuchte noch vergebens, ihre Hunde von den beiden Terriern wegzuziehen. Diese erlitten jedoch schwere Bissverletzungen, sodass einer der Terrier noch vor Ort verstarb. Der zweite erlag wenig später auf dem Weg in die Tierklinik seinen Bissverletzungen.

Beide Frauen verletzt

Ein 63-jähriger Augenzeuge kam den Damen sofort zur Hilfe, ging ebenso dazwischen und verständigte die Einsatzkräfte. In der Folge konnten auch die Bernhardiner wieder angeleint werden.

Seither laufen die polizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Während die 85-Jährige beim Sturz leicht verletzt wurde und im UKH Graz behandelt werden musste, erlitt auch ihre Tochter (61) eine leichte Bissverletzung an der Hand. Hinsichtlich der Frage, ob sich die Bernhardiner zuvor losgerissen hatten oder sie bewusst von der Leine gelassen wurden, gibt es bislang widersprüchliche Angaben. Die Ermittlungen sind im Gange.