Eisenbahnrevolution: Fahrpläne für Koralmbahn entstehen

130 Kilometer neue Strecke, davon 50 Tunnelkilometer, über 100 Brücken sowie 23 moderne Bahnhöfe und Haltestellen.

Stmk. Nach 16 Jahren Bauzeit werden am 14. Dezember die ersten Personenzüge durch den Koralmtunnel fahren. Damit sollen Fernverbindungen auf der Südbahn verbessert werden. Aber auch im Regionalverkehr bringt ein neuer Fahrplan Verbesserungen für die Steiermark. Die gesamte Koralmbahn ist baulich bereits fertiggestellt. Auf einzelnen Abschnitten rollen daher bereits die Züge, auf anderen wiederum wird unter Hochdruck am letzten Feinschliff gearbeitet sowie getestet, geprobt und geschult. Das Herzstück, der Koralmtunnel, ist mit 32,9 Kilometer Länge der sechstlängste Eisenbahntunnel der Welt. Die Fahrzeit zwischen Graz und Klagenfurt reduziert sich von derzeit zwei Stunden und 50 Minuten auf 45 Minuten. Derzeit werden alle Fahrpläne finalisiert. Betroffen sind etwa zwei Drittel der Fahrpläne in der ganzen Steiermark. Es müssen die Anschlüsse mit dem neuen Schienenfahrplan dann auch wieder funktionieren.