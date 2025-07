Erster Tour-Stopp: Karo Kauer live im MURPARK

Start der "The Tour 25" in Graz: Karo Kauer bringt Fashion, Community und Streetstyle in den MURPARK.

Graz. Am 31. Juli 2025 startet Influencerin und Unternehmerin Karo Kauer ihre „The Tour 25“ im MURPARK Graz. Der INTERSPAR-Parkplatz verwandelt sich dabei in einen mobilen Superstore auf zwei Trucks. Von 10 bis 18 Uhr können Fans exklusive Streetwear, Accessoires und die limitierte Capsule Collection in Retro-Optik shoppen.

Der MURPARK ist damit der erste Ort, an dem Karo Kauers Community live mit ihr in Kontakt treten kann. Persönliche Begegnungen, stylische Looks und ein einzigartiges Shopping-Erlebnis stehen im Mittelpunkt. Der Tourauftakt in Graz verbindet Mode, Lifestyle und Kreativität auf besondere Weise.