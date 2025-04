Falscher Sprit - Zapfsäule sorgt für Chaos

Weil die Tanks, aus denen sich die Zapfsäulen speisen, falsch befüllt wurden, waren Autofahrer unwissentlich mit falschem Sprit unterwegs. Wie viele Autofahrer betroffen waren, ist unbekannt.

Steiermark. Was ist da in den Tank geflossen? Derzeit gibt es eine Aufregung um eine OMV-Tankstelle in Deutschlandsberg. Dort soll aus dem als Benzin ausgeschilderten Zapfhahn ein anderes Treibstoffgemisch geflossen sein, wie "Kleine Zeitung" berichtet. Wie viele Autofahrer betroffen waren, ist unbekannt. Ein Betroffener berichtet gegenüber der Zeitung gar einen Motorschaden bei seinem Auto.

Nach dem Besuch an besagter Tankstelle soll sein Auto nur mehr schwer angesprungen sein. Beim Bergauffahren habe sich die Leistung drastisch verschlechtert. Er fuhr schließlich zur Werkstatt. Mechaniker erklärten ihm, dass der Motor kaputt sei, da nicht Benzin, sondern ein völlig falsches Gemisch getankt wurde. Er selbst hatte aber keinen Fehler gemacht, denn seine Tankrechnung zeigte, dass er Maxx Motion Super 100 Plus getankt hatte.

Betroffener verliert die Garantie auf das Auto

Bei der OMV-Kundenhotline sei ihm gesagt worden, dass sich bereits weitere Betroffene gemeldet hätten. Immerhin müsse er nicht für die Reparaturkosten aufkommen, denn seine Werkstatt habe gemeint, dass sie die Kosten direkt mit der OMV abrechnen würden, so der Betroffene. Allerdings dürfte er durch den Betrieb des Autos mit dem falschen Treibstoff die Garantie auf das Fahrzeug verlieren.

"Der Tankwart hat einfach falsch befüllt", erklärte man sich den Fehler bei der OMV-Tankstelle in Deutschlandsberg gegenüber der "Kleinen Zeitung". Die Zapfsäulen seien zwischenzeitlich gesperrt worden und der Fehler sei wieder behoben.