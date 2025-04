Wanderer (89) hängt 40 Meter über dem Abgrund – und überlebt!

Ein 89-jähriger Wanderer überlebte wie durch ein Wunder einen Sturz an Felswand.

Vorarlberg. Am Sonntag gegen 11:00 Uhr begab sich ein 89-jähriger Mann allein auf eine Wanderung in Richtung der Parzelle "Platzgufel". Während der Tour verlor er aufgrund einer Unachtsamkeit das Gleichgewicht und stürzte in den gefährlichen Ausstiegsbereich der rund 40 Meter hohen Kletterwand "Bürser Platte". In einem dramatischen Moment gelang es dem Senior, sich geistesgegenwärtig am Felsen festzuklammern und so einen vermutlich tödlichen Absturz zu verhindern.

Sportkletterer hörten Hilferufe

Seine Hilferufe wurden von Sportkletterern am Fuß der Wand gehört, die daraufhin sofort die Rettungskette in Gang setzten. Der Bergrettungsdienst Bludenz/Bürs rückte mit 20 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus und konnte den leicht verletzten Wanderer sichern und bergen. Im Anschluss wurde er dem Team des Rettungshubschraubers C8 übergeben und ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Neben der Bergrettung waren auch vier Beamte der Polizeiinspektion Bludenz sowie die Crew des Rettungshubschraubers im Einsatz. Dank des schnellen und koordinierten Handelns aller Beteiligten konnte der Vorfall glimpflich enden.