Familienvater (33) stürzt bei Arbeiten vom Balkon – tot

Am Donnerstag kam in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark) ein 33-jähriger Familienvater bei einem tragischen Unfall ums Leben.

Beim Ausführen von Montagearbeiten mit seinem Schwiegervater stürzte er vom Balkon seines Elternhauses. Die Schwester des Verunglückten verständigte die Rettung. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte konnte der Mann nicht mehr gerettet werden und verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.