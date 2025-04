Feuerinferno: Steirerin (77) im Spital - Katze tot

Bei dem Brand starb eine Katze.

Eine 77-jährige Steirerin hat Sonntagfrüh bei einem Brand in ihrem Haus im Grazer Bezirk Straßgang eine Rauchgasvergiftung erlitten. Als die Feuerwehr zum Löschen anrückte, fanden die Einsatzkräfte außerdem eine tote Katze in der Küche. Das Feuer dürfte in einem Kamin im Wintergarten des Gebäudes ausgebrochen sein, teilte die Polizei mit.

© Berufsfeuerwehr Graz

Gegen 8.00 Uhr hatte der zugebaute Wintergarten zu brennen begonnen. Der dort wohnhafte 73-jährige Mann gab an, den Ofen im Wintergarten eingeheizt zu haben. Daraufhin sei es zum Brand im Bereich des Kamins gekommen. 28 Feuerwehrleute standen mit sieben Fahrzeugen im Einsatz und brachten das Feuer unter Kontrolle.

Eine bettlägerige Frau wurde von einem Polizeibeamten sowie ihrem Sohn aus dem Haus gebracht. Sie blieb unverletzt. Die 77-jährige Bewohnerin wurde ins Landeskrankenhaus Graz-West eingeliefert.