Graz zählt zu fahrradfreundlichsten Städten

Graz landet beim „Copenhagenize Index“ 2025 auf Anhieb unter den Top 30 der fahrradfreundlichsten Städte.

Graz. Beim ersten Antreten im renommierten „Copenhagenize Index“ hat Graz sofort Platz 21 erreicht und zählt damit offiziell zu den fahrradfreundlichsten Städten weltweit. Der Index bewertet alle zwei Jahre anhand von 13 Kriterien – von Infrastruktur über Sicherheit bis hin zur politischen Unterstützung – wie konsequent Städte das Fahrrad als Verkehrsmittel stärken. Vorne liegen Utrecht, Kopenhagen und Amsterdam; Wien landet auf Rang 19.

Graz punktet vor allem mit seinem wachsenden Radverkehrsanteil von derzeit 19 Prozent, einem 150 Kilometer umfassenden Radwegenetz und gezielten Maßnahmen wie dem Kinder-„Radlbonus“ oder Sicherheitstrainings an Schulen. Mit der „Radoffensive 2030“ plant die Stadt weitere Verbesserungen: breitere Radwege, zusätzliche Fahrradstraßen und einen eigenen Innenstadtring für Radfahrer.Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sieht das Ergebnis als starken Ansporn: Graz sei „auf dem richtigen Weg“, um sich nachhaltig als Fahrradstadt der Zukunft zu etablieren.