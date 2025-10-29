Grazer Elevate-Festival gibt im März 2026 deutliche Lebenszeichen

Festival zum Thema "Vital Signs" vom 5. bis 9. März in einer Welt zwischen Krise und Neubeginn.

Graz. Das Grazer Elevate Festival für Musik, Kunst und Diskurs findet im kommenden Jahr vom 5. bis 9. März 2026 in Graz statt und steht unter dem Titel "Vital Signs". Dementsprechend widmet sich das Diskursprogramm an den vier Tagen den "Lebenszeichen" einer Welt zwischen Krise und Neubeginn. Die ersten zehn musikalischen Highlights stehen fest, teilte die Festivalleitung am Mittwoch mit.

Die in Berlin stationierte Exil-Britin "Anika", "Kittin", die Ikone der internationalen Electroclash-Ära, das finnisch-deutsche Duo "Amnesia Scanner" mit seinem Mix aus Deconstructed Club, Noise und Hyper-Pop oder auch die seit Mitte der 1970er bestehende britische Formation "Cabaret Voltaire" gehören zu den Fixpunkten des Programms, das von aufstrebenden Talenten bis hin zu internationalen Größen reicht. Das spartenübergreifende Programm in Locations wie dem Orpheum, dem Dom im Berg oder dem Forum Stadtpark bietet aber neben Performances, Konzerten, Installationen und DJ-Sets auch Workshops, Film-Screenings, Vorträge und Diskussionen.

Musik, Kunst und Diskurs

Das bei freiem Eintritt stattfindende Diskursprogramm stellt die Frage nach den Vitalparametern unserer Zeit in den Mittelpunkt. In Vorträgen, Panels und Workshops mit Autoren, Forschenden, Aktivistinnen und Aktivisten und Vertretern aus Wirtschaft und Medien werden Anzeichen von Regeneration sichtbar gemacht: "vom sozialen Leben jenseits der Bildschirme über neue Formen des Wirtschaftens und des Widerstands bis hin zu mentaler Gesundheit und solidarischen Gemeinschaften", wie die Veranstalter ankündigten.

Vonseiten des Landes fiel im Herbst der mehrjährige Fördervertrag für 2026-28 mit nunmehr 150.000 Euro deutlich geringer aus als bisher. Hier musste zuletzt das Kulturressort der Stadt abfedernd einspringen.