Grazer Hauptplatz bekommt 150 Jahre alten Christbaum

Der Countdown bis Weihnachten läuft – und der erste festliche Vorbote ist schon da! In der Nacht zum Montag wurde der diesjährige Christbaum für den Grazer Hauptplatz aufgestellt.

Der rund 28 Meter hohe Christbaum für den Grazer Hauptplatz ist dieses Jahr eine imposante Fichte.

Mit stolzen 150 Jahren auf dem Buckel und einer stattlichen Höhe von 28 Metern sticht der Baum bereits aus der Ferne hervor. Die Fichte stammt aus dem Forstbetrieb Carl Prinz von Croÿ in St. Oswald am Fuße der Koralpe und wurde anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Steiermärkischen Landarbeiterkammer gespendet.

Am Heiligen Abend leuchtet der Baum

Ab dem 29. November wird der Baum dann mit 25.000 LEDs, 90 Lichterketten und 100 Kugeln festlich erleuchtet und sorgt für winterliche Atmosphäre am Grazer Hauptplatz. Die Lichter sind täglich von 5.30 bis 8.00 Uhr sowie von 16.00 bis 23.00 Uhr eingeschaltet, am Heiligen Abend leuchtet der Baum sogar bis 2 Uhr in der Nacht. Ein Highlight, das Graz in der Adventszeit zum Strahlen bringt.