Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Christbaum graz
© Stadt Graz

Vor Weihnachten

Grazer Hauptplatz bekommt 150 Jahre alten Christbaum

03.11.25, 09:17
Teilen

Der Countdown bis Weihnachten läuft – und der erste festliche Vorbote ist schon da! In der Nacht zum Montag wurde der diesjährige Christbaum für den Grazer Hauptplatz aufgestellt. 

Der rund 28 Meter hohe Christbaum für den Grazer Hauptplatz ist dieses Jahr eine imposante Fichte.

Mit stolzen 150 Jahren auf dem Buckel und einer stattlichen Höhe von 28 Metern sticht der Baum bereits aus der Ferne hervor. Die Fichte stammt aus dem Forstbetrieb Carl Prinz von Croÿ in St. Oswald am Fuße der Koralpe und wurde anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Steiermärkischen Landarbeiterkammer gespendet.

Am Heiligen Abend leuchtet der Baum 

Ab dem 29. November wird der Baum dann mit 25.000 LEDs, 90 Lichterketten und 100 Kugeln festlich erleuchtet und sorgt für winterliche Atmosphäre am Grazer Hauptplatz. Die Lichter sind täglich von 5.30 bis 8.00 Uhr sowie von 16.00 bis 23.00 Uhr eingeschaltet, am Heiligen Abend leuchtet der Baum sogar bis 2 Uhr in der Nacht. Ein Highlight, das Graz in der Adventszeit zum Strahlen bringt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden