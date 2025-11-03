Betrugsfalle bei FinanzOnline: Darauf müssen Sie jetzt achten

Opfer in Oberösterreich um eine halbe Million Euro geprellt.

Das Landeskriminalamt Oberösterreich warnt vor einer Betrugsmasche mit SMS- und WhatsApp-Nachrichten, die den Eindruck erwecken, sie kämen von FinanzOnline, was allerdings nicht der Fall ist.

Um eine halbe Million Euro gebracht

Erst am Freitag wurde ein Opfer so um eine halbe Million Euro gebracht, berichtete die Polizei am Montag.

FinanzOnline-ID

In den Nachrichten wird den offenbar wahllos angeschriebenen Opfern vorgegaukelt, ihre FinanzOnline-ID laufe ab und sie sollen diese mittels eingefügtem Link verlängern. Aktiviert man den Link, werde man von den Betrügern angerufen und zur Installierung einer Fernzugriffssoftware aufgefordert, so die Ermittler und warnen: "Die Täter übernehmen Ihren Computer samt Ihrem Online-Banking."

Nachrichten mit Link immer zu löschen

Generell rät die Polizei, Nachrichten mit Link immer zu löschen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und niemals Fremden Zugriff auf den Computer zu erlauben.