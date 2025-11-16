Alles zu oe24VIP
Christkindlmarkt vor dem Rathaus
© Graz Tourismus

Ab 21. November

Grazer Weihnachtsmärkte machen rund fünf Millionen Euro Umsatz

16.11.25, 17:30
Rund 100.000 Übernachtungen allein im Dezember. 

Stmk. Der Advent ist für den Grazer Raum so wichtig wie die Weihnachtskerzen für den Weihnachtsbaum: Dieter Hardt-Stremayr, Geschäftsführer von Graz Tourismus unterstreicht dies mit Zahlen: „Nächtigungsmäßig liegen wir in der Stadt mittlerweile bei rund 100.000 Übernachtungen allein im Dezember. Und der Adventtourismus startet ja bereits im November, sobald die Märkte öffnen. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz alleine auf den Märkten bei rund fünf Millionen Euro.“ Allein in Graz haben im vergangenen Jahr knapp 1,9 Millionen Menschen den Advent zelebriert. In Graz starten die Märkte heuer am Freitag, 21. November. 

Der wohl bekannteste Adventmarkt der Steiermark, der in Mariazell, feiert ab Donnerstag, 20. November, sein 25-Jahr-Jubliläum.

