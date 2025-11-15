Alles zu oe24VIP
Kein Führerschein, Insassen geflüchtet – Polizei rätselt wegen Unfall
© Getty

Auto überschlagen

15.11.25, 07:28
Teilen

Auf dem beliebten Murradweg im Gemeindegebiet von Neudorf ob Wildon (Steiermark) hat sich Freitagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam erst auf einer Böschung zum Stillstand. 

Der 17-jährige Lenker erlitt dabei leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst ins LKH Graz gebracht und dort stationär aufgenommen. Brisant: Der Jugendliche besitzt keine gültige Lenkberechtigung, zudem war das Unfallfahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen. Ein Alkotest verlief jedoch negativ.

Für zusätzliche Unklarheit sorgt die Flucht dreier weiterer Insassen. Die derzeit unbekannten Personen verschwanden unmittelbar nach dem Unfall – noch bevor Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen.

Die Feuerwehren Mellach und Neudorf ob Wildon standen mit drei Fahrzeugen und insgesamt 20 Einsatzkräften im Einsatz. Nach bisherigem Stand war das Fahrzeug am 14. November 2025 zwischen 20.30 und 21.30 Uhr vom Bereich des Wildoner Badesees kommend in Richtung Graz unterwegs.

Zeugenaufruf:

Die Polizei bittet um Hinweise. Personen, die den Unfall beobachtet oder Angaben zu den geflüchteten Insassen machen können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hausmannstätten zu melden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

