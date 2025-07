Landesrätin pocht auf Koralmbahn-Halt beim Flughafen

Steiermarks Landesrätin Claudia Holzer fordert in Wien Unterstützung für zentrale Verkehrsprojekte.

Stmk. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) trifft heute in Wien Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ), um zentrale Infrastrukturprojekte der Steiermark einzufordern. Im Fokus steht der dreispurige Ausbau der A9 zwischen Graz-West und Wildon, für den Hanke bereits im Frühjahr positive Signale gegeben hatte. Holzer verlangt zudem eine Haltestelle der Koralmbahn am Flughafen Graz – diese fehlt bisher in den ÖBB-Plänen.

Auch die Einsparungen im neuen ÖBB-Rahmenplan stoßen in der Steiermark auf Kritik. Der Termin gilt als erstes persönliches Kennenlernen, soll aber klar machen: Die Landesregierung hält an ihren verkehrspolitischen Zielen aus dem Arbeitsübereinkommen fest.