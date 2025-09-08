Lkw-Kabine erschlägt 41-Jährigen bei Reparatur

Ein 41-jähriger Bosnier starb am Montagnachmittag in Irdning-Donnersbachtal (Bezirk Liezen), als bei Reparaturarbeiten die Fahrerkabine eines Lkw auf seinen Oberkörper fiel und ihn einklemmte.

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr, als der 41-Jährige gemeinsam mit einem 23-jährigen Mechaniker am Motorblock arbeitete. Nach Abschluss der Reparatur brach aus bislang unbekannter Ursache der Kippzylinder vom Bolzen ab, wodurch die hochgekippte Fahrerkabine auf den Mann stürzte. Trotz sofortiger Hilfe durch Kollegen und eines hydraulischen Stempelhebers gelang es nicht, den Eingeklemmten zu befreien.

Die alarmierten Einsatzkräfte – Freiwillige Feuerwehren Donnersbach und Irdning, Rotes Kreuz sowie ein Notarztteam des Rettungshubschraubers Christophorus 14 – konnten nur noch den Tod des Arbeiters feststellen. Der in schlechtem technischen Zustand befindliche Lkw wurde sichergestellt und wird von einem Sachverständigen untersucht, berichtet die Polizei Steiermark.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an, während das Arbeitsinspektorat über den Vorfall informiert wurde und weitere Ermittlungen zur Unfallursache laufen.