Pferdetritt ins Gesicht: Bauer (29) schwer verletzt

Beim Füttern von Tieren auf einer Alm - 29-Jähriger mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Ein Bauer in der Steiermark ist am Samstagabend durch einen Pferdetritt so schwer am Gesicht verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden musste.

Tritt mit dem Hinterbein

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 19.40 Uhr auf einer Almwirtschaft in Gaal (Bezirk Murtal) beim Füttern der dortigen Tiere. Das Pferd habe dem 29-Jährigen einen Tritt mit dem Hinterbein ins Gesicht versetzt.

Bewusstsein verloren

Der Landwirt habe daraufhin kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Seine anwesenden Freunde hätten die Rettungskräfte verständigt. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz sei der Mann ins Universitätsklinikum Graz geflogen und dort stationär aufgenommen worden.