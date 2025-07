Hagel-Welle und Regenmassen: Schwere Unwetter in Tirol

Kräftige Sommergewitter inklusive mitunter Hagel und Sturmböen haben am späten Samstagnachmittag und Abend zahlreiche Einsatzkräfte in Teilen Tirols auf Trab gehalten.

Mehr als 200 Einsätze verzeichnete die Leitstelle Tirol laut Medienberichten. Es kam zu lokalen Schäden an Gebäuden, in Ehrwald im Außerfern ging infolge eines Unwetters eine Mure auf die Skipiste ab. Verletzt wurde niemand.

Große Mure den Gamskarlift

Wie die Freiwillige Feuerwehr Ehrwald der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung" und dem ORF Tirol mitteilte, befanden sich auf der Gamsalm, in deren Bereich die Mure abging, mehrere Personen. Es soll sich wohl um eine Hochzeitsgruppe handeln. Die Gruppe wurde sicherheitshalber von Einsatzkräften ins Tal gebracht. Bereits vergangenes Jahr hatte eine große Mure den Gamskarlift verschüttet.

Unterdessen ging laut Polizei ein Steinschlag auf die Hahntennjochstraße (L 246) nieder. Die Straße musste gesperrt werden. Ebenso gesperrt wurde wegen eines Murenabgangs die Alte Straße zwischen Schnann und Flirsch (Bezirk Landeck).

Starkregen und Hagel im Bezirk Schwaz

Am frühen Abend zogen die Gewitter, die auf einen schönen Sommertag folgten, dann ins Unterland weiter. So ging etwa im Raum Schwaz sowie in Vomp Starkregen samt kleinkörnigem Hagel nieder. Lokale Wasserschäden an Gebäuden waren die Folge. Mitunter mussten Keller ausgepumpt werden.

Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Sonntag in der Früh mitteilte, wurden mehrere Straßen vermurt und zwei beschädigt. In der Wolfsklamm in Stans musste eine Frau mit ihren drei Kindern von der Bergrettung geborgen werden, nachdem sie beim Abstieg vom Unwetter überrascht worden war. Umgestürzte Bäume hatten ein Weiterkommen verhindern