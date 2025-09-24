Alles zu oe24VIP
Rettungssirene
Tragischer Unfall

Rad-Ausflug endet tödlich – 56-Jähriger prallt gegen Felsen

24.09.25, 17:51
Der Radfahrer kam bei einer Abfahrt auf einem Schotterweg ins Schleudern und prallte mit dem Kopf gegen einen Stein bzw. Felsen.

Steiermark. Heute Vormittag verunglückte ein 56-jähriger Radfahrer aus Niederösterreich bei einer Ausfahrt in Oberwölz (Bezirk Murau) tödlich. Der Mann aus dem Bezirk Korneuburg fuhr gegen 10:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Forstweg in Hinteregg bergab. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache auf dem Schotterweg ins Schleudern und prallte mit dem Kopf gegen einen Stein bzw. Felsen, berichtet die LPD Steiermark in einer Aussendung.

Da er wie vereinbart nicht in sein Quartier zurückkehrte und telefonisch nicht erreichbar war, meldeten Angehörige kurz nach 11:00 Uhr eine Abgängigkeit bei der Polizei. Gegen 11:15 Uhr entdeckte eine Zeugin den Mann leblos am Forstweg und verständigte die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod feststellen.

Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich nicht, berichtet die Polizei.

