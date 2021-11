17-Jähriger stieß Kontrahent (16) nieder und trat ihm mehrmals gegen Bauch und Oberkörper

Zwei oststeirische Jugendliche (17 und 16) haben sich am Sonntag nach reichlichem Alkoholkonsum in Bad Gleichenberg auf einer Bundesstraße geprügelt, dabei wurde der Jüngere schwer verletzt. Ein Autofahrer konnte vor dem am Boden Liegenden gerade rechtzeitig bremsen, während der Ältere sich davonmachte. Er wurde wenig später von der Polizei gestellt, brach aber wegen Trunkenheit zusammen und musste wie sein Kontrahent ins LKH Feldbach gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Die beiden Burschen aus dem Bezirk Südoststeiermark waren gegen 16.45 Uhr nach einigen alkoholischen Getränken auf einem Parkplatz eines Cafés in dem Kurort in Streit geraten. Dies artete zu Handgreiflichkeiten aus, die Prügelei verlagerte sich auf die angrenzende, stark befahrene Bundesstraße 66, wo der 17-Jährige den 16-Jährigen zu Boden stieß. Dann trat der Ältere mehrmals gegen den Bauch und den Oberkörper seines Kontrahenten und ging weg, ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern. Ein aufmerksamer Autolenker konnte trotz beginnender Dämmerung eine Kollision mit dem Verletzten gerade noch verhindern.

Als die Polizisten den Angreifer stellten, verhielt er sich gegenüber den Beamten renitent und schrie lautstark und gestikulierte wild. Das dürfte für den Betrunkenen dann zu viel gewesen sein, er kollabierte. Der Mann wurde ins LKH gebracht - und angezeigt.