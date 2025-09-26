Schwere Körperverletzung – Polizei sucht diesen Mann

Ein unbekannter Täter steht im Verdacht einen 35-Jährigen attackiert und schwer verletzt zu haben. Die Polizei fahndet jetzt mit Lichtbildern nach dem Tatverdächtigen.

Steiermark. Der Vorfall ereignete sich am 5. Juli 2025, gegen 01:10 Uhr nachts, in Weiz: Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht einen 35-Jährigen bewusstlos geschlagen zu haben. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Faustschlag ins Gesicht – bewusstlos

Der 35-Jährige, aus dem Bezirk Weiz, hielt sich zunächst in einem Lokal im Stadtgebiet von Weiz auf. Dann wurde er aus unbekannten Gründen von mehreren Personen belästigt und beschimpft – daraufhin verließ er das Lokal, berichtet die Polizei. Der unbekannte Tatverdächtige und ein Begleiter verfolgten den 35-Jährigen. Nachdem er den Personen vorerst entkommen war, traf er in der Birkfelder Straße wieder auf den unbekannten Tatverdächtigen (junger Mann, etwa 170 Zentimeter groß, bekleidet mit einem weißen T-Shirt). Aus unbekannten Gründen dürfte ihm dieser einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben, sodass er bewusstlos zu Boden ging. Nachdem er wieder zu sich kam, verständigte er die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde er mit schweren Gesichtsverletzungen ins LKH Weiz eingeliefert.

Im Lokal wurde der unbekannte Täter von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der beigefügten Bilder an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an die Polizeiinspektion Weiz, Tel. Nr.: 059 133/6260 oder per Mail an PI-ST-Weiz@polizei.gv.at erbeten.