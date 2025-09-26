Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Symbolfoto Kilometermarke
© oe24

Auf Bundesstraße

Skuriller Diebstahl: 34 Kilometrierungstafeln samt Alu-Rohren in der Steiermark gestohlen

26.09.25, 15:45
Teilen

Tafeln entlang der B73 zwischen Hausmannstätten und Kirchbach-Zerlach verschwunden.

Stmk. Gleich 34 Kilometrierungstafeln entlang der Kirchbacher Straße (B73) zwischen Hausmannstätten im Bezirk Graz-Umgebung und Kirchbach-Zerlach im Bezirk Südoststeiermark sind gestohlen worden. Wie das Land Steiermark am Freitag in einer Aussendung mitteilte, wurde deswegen von der Straßenmeisterei St. Stefan im Rosental eine Anzeige erstattet, so Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Es handle sich um kein Kavaliersdelikt. Der Schaden liegt bei etwa 5.100 Euro.

Die Kilometrierungstafeln dienen zur Orientierung auf Verkehrswegen wie Straßen oder Eisenbahnstrecken. "Sie ermöglichen aber unter anderem auch eine schnelle und eindeutige Standortbestimmung, was vor allem bei Pannen, Notfällen oder zur Navigation von großer Bedeutung ist", erklärte die Landesrätin. 34 dieser Tafeln samt der etwa eineinhalb Meter langen Aluminiumrohre, auf denen sie montiert waren, sind verschwunden. Lediglich jene Tafeln, die an Verkehrszeichen oder Gebäuden montiert sind, blieben ebenso unangetastet wie jene in besiedeltem Gebiet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden