Skuriller Diebstahl: 34 Kilometrierungstafeln samt Alu-Rohren in der Steiermark gestohlen

Tafeln entlang der B73 zwischen Hausmannstätten und Kirchbach-Zerlach verschwunden.

Stmk. Gleich 34 Kilometrierungstafeln entlang der Kirchbacher Straße (B73) zwischen Hausmannstätten im Bezirk Graz-Umgebung und Kirchbach-Zerlach im Bezirk Südoststeiermark sind gestohlen worden. Wie das Land Steiermark am Freitag in einer Aussendung mitteilte, wurde deswegen von der Straßenmeisterei St. Stefan im Rosental eine Anzeige erstattet, so Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Es handle sich um kein Kavaliersdelikt. Der Schaden liegt bei etwa 5.100 Euro.

Die Kilometrierungstafeln dienen zur Orientierung auf Verkehrswegen wie Straßen oder Eisenbahnstrecken. "Sie ermöglichen aber unter anderem auch eine schnelle und eindeutige Standortbestimmung, was vor allem bei Pannen, Notfällen oder zur Navigation von großer Bedeutung ist", erklärte die Landesrätin. 34 dieser Tafeln samt der etwa eineinhalb Meter langen Aluminiumrohre, auf denen sie montiert waren, sind verschwunden. Lediglich jene Tafeln, die an Verkehrszeichen oder Gebäuden montiert sind, blieben ebenso unangetastet wie jene in besiedeltem Gebiet.