Polizei Blaulicht
© Symbolbild/TZO Lisi Niesner

Verfolgungsjagd

Warnschüsse: Polizei stoppt flüchtende Auto-Diebe (15, 16) nach Crash

26.09.25, 15:06
Ein 15- und ein 16-Jähriger haben in der Nacht auf Mittwoch in Eferding ein Auto entwendet und sind damit durch die Gegend gekurvt.

Am Nachmittag fielen sie einer Streife im nahe gelegenen Alkoven auf. Als die Teenager merkten, dass ihnen die Polizei nachfuhr, bauten sie einen Unfall und versuchten davonzurennen. Die Beamten gaben Warnschüsse ab - daraufhin ergaben sich die Burschen und ließen sich festnehmen, berichtete die Exekutive am Freitag.

Der Wagen gehörte einem 32-Jährigen, der ihn - unversperrt und ohne Kennzeichen - auf einem Parkplatz vor einem Mehrparteienhaus abgestellt hatte. Mittwochfrüh entdeckte er, dass das Auto verschwunden war, und meldete es als gestohlen. Als eine Streife es in Alkoven sah und ihm nachfuhr, versuchte der Lenker zu entkommen. Allerdings kam der Wagen von der Straße ab, prallte gegen zwei frisch gepflanzte Bäume und landete in einem Acker.

Nach ihrer Festnahme wurden die Jugendlichen an eine Betreuerin übergeben. Nach ihnen war bereits gesucht worden, denn sie waren aus einer Einrichtung abgängig. Die beiden werden bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

