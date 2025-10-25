Spurlos verschwunden: 78-Jährige seit Tagen vermisst

Eine 78-jährige Frau gilt seit Tagen in Graz-Umgebung als vermisst. Die Suche war bisher ohne Erfolg.

Die steirische Polizei sucht seit Mittwoch (22. Oktober) eine Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Zuletzt wurde die 78-Jährige gegen 6:30 Uhr auf der Dermatologie im Universitätsklinikum Graz gesehen.

Sie wollte sich einer mehrtägigen Hautbehandlung unterziehen. Die Frau hat wohl kurz darauf das Spitalsgelände verlassen, ohne sich dabei abzumelden. Die Angehörigen und das Krankenhauspersonal haben sofort reagiert und eine Abgängigkeitsanzeige gemacht. Die Frau ist auf Medikamente und Unterstützung angewiesen.

Suche bisher erfolglos

Die Suche läuft auf Hochtouren. Am Samstag, 25. Oktober 2025, suchte die Polizei mit Hubschrauber und Diensthunden ein weitläufiges Waldgebiet im Leechwald ab, doch ohne Erfolg. Bisher gibt es keine Hinweise. Ein Handy hat sie nicht dabei.

Die Angehörigen bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe, weil sie große Sorgen haben.

Dunkle Haut im Gesicht

Die Frau war schon einmal vermisst. Damals hat sie zu Fuß eine große Strecke zurückgelegt. Ebenfalls hält sie gerne Fahrzeuge auf der Straße auf und winkt den Lenkern zu.

Die 78-Jährige ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und wiegt zwischen 55 und 60 Kilo. Sie hat gräuliches, langes Haar, welches womöglich zu einem Dutt gebunden ist.

Auffällig: Die dunkle Haut in ihrem Gesicht, welche durch eine Krankheit entsteht. Sie erinnert an eine Solariumbräune.

Körperlich fit und starke Raucherin

Die Frau hatte vermutlich eine schwarze Jogginghose, schwarze Hausschuhe und eine graue Strickjacke an. Eine Winterjacke dürfte sie nicht getragen haben. Sie gilt allgemein als körperlich fit und ist starke Raucherin.

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte beim Kriminalreferat im Stadtpolizeikommando Graz unter 059133/65-3333.