Wolf auf Sportplatz gesichtet

Das Jungtier wurde in der Nähe des Nationalparks Gesäuse mit einem Handy gefilmt.

Steiermark. Seit Sommer weiß man, dass es im Gesäuse einen Wolf gibt. Jetzt kursieren erstmals Aufnahmen einer Wolf-Sichtung in den sozialen Medien. Zu sehen ist ein junger Wolf, der über einen Sportplatz von Zirnitz bei Hall am Fuße der Haller Mauern läuft. Eine Privatperson sah ein einzelnes Jungtier, wie der Verein gegen Tierfabriken (VGT) in einer Aussendung schreibt. "Das Tier ist offensichtlich mit der Gegend nicht vertraut und zeigt keinerlei Aggression", so der VGT.

Laut dem Tierschutzverein sei es bekannt, dass immer wieder, zumeist männliche Jungwölfe auf der Suche nach einer Partnerin durch die nördliche Obersteiermark ziehen würden.

VGT fürchtet Abschuss

"Laut einer internen Studie der Vet Uni Wien jährlich etwa 15 Wölfe in Österreich illegal geschossen werden", fürchtet der VGT um das Leben des Tieres. "Die Behörde ist aufgerufen, sehr genau darauf zu achten, dass der Wolf nicht getötet wird. Momentan gibt es sowieso keine Schafe auf Almen, die gefährdet wären. Im Tal sollte schon längst jede Schafweide mit einem wolfssicheren Zaun umgeben sein", so der VGT in einer Aussendung.