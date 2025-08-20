Sterneschauen: 15-Jähriger stürzte in Wien sechs Stockwerke in dunklen Schacht

Die Clique war auf das Dach geklettert, um Sterne zu beobachten.

Wien. Der Jugendliche war in der Nacht auf heute, Mittwoch, mit seiner Clique, darunter auch seine eigene Freundin, am Dach des siebenstöckigen Hauses in der Nähe Ecke Hofmoklgasse/Pillergasse im 15. Bezirk unterwegs, um Sterne zu beobachten. Dabei kletterte der junge Slowake auf eine Lichtkuppel und brach gegen 1.30 Uhr plötzlich durch. Sechs Stockwerke stürzte der Teenie in die Tiefe und blieb schwer verletzt im Lichtschacht liegen. Seine Freunde, die alles mitansehen mussten, schlugen Alarm.

Die alarmierten Einsatzkräfte bereiteten eine Rettung über die Dachöffnung vor und versuchten gleichzeitig einen Zugang zum Schacht zu finden. Danach seilten sich ein Notfallsanitäter und ein Höhenretter der Berufsrettung Wien zu dem Verletzten ab, um den Jugendlichen medizinisch zu versorgen.

Währenddessen wurde ein Zugang zum Schacht entdeckt. Mit einer Akkuseilwinde wurde der 15-Jährige angehoben und durch den Zugang in das Stiegenhaus geborgen, wo die Berufsrettung Wien die weitere Versorgung und den Transport in ein Spitalübernahm.