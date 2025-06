Stundenlanges Warten: Totales Stau-Chaos im Reiseverkehr

Der Rückreiseverkehr nach dem verlängerten Wochenende hat am Sonntag etliche Staus auf Autobahnen und Nord-Süd-Verbindungen in Salzburg, Tirol und Oberösterreich verursacht.

Überraschend war laut ÖAMTC, dass bereits zu Mittag auf etlichen Straßen gar nichts mehr ging, wie der Automobil-Club in einer Pressemitteilung berichtete.

Die Urlauberkolonnen standen bereits um 13.00 Uhr auf der Tauern Autobahn (A10) in Salzburg vor dem Baustellenbereich Golling-Werfen Richtung Norden drei Stunden im Stau. Aber auch Richtung Süden mussten zwei Stunden mehr eingeplant werden, was an einem Sonntag recht unüblich sei, so ÖAMTC-Sprecher Harald Lasser, der befürchtete, dass noch mehr dazukommen werde. Rund um Bischofshofen, Werfen und Golling war auch auf den Ausweichstrecken wie Salzachtalstraße (B159) und Katschberg Straße (B99) Stillstand angesagt.

16 Kilometer Stau in Tirol

In Tirol war ebenfalls schwer vorwärts zu kommen. Auf der Fernpassstrecke (B179) Richtung Deutschland zwischen Reutte und Füssen ging auf einer Länge von 16 Kilometern zeitweise nichts weiter. Sieben Kilometer Stau verzeichnete der ÖAMTC auf der Seefelder Straße (B177) zwischen Seefeld und Scharnitz sowie auf der Walchsee Straße (B172) zwischen Kranzach und Niederndorf Richtung Kufstein.

In Oberösterreich kam es abschnittsweise auf der Pyhrn Autobahn (A9) Richtung Norden zwischen Gleinkerau und Inzersdorf zu einer Stunde Verzögerung. Vor den Grenzübergängen Kufstein (Ausreise) sowie Spielfeld und Nickelsdorf (jeweils Einreise) waren jeweils bis zu 30 Minuten Wartezeit angesagt.