Test-Chaos: Darf Wolf heute nicht moderieren?

Gibt es heute Abend eine ZiB2 ohne den ORF-Star-Anchor Armin Wolf?

"Langsam werde ich dann ein bisschen nervös", twitterte ORF-Moderator Armin Wolf am Montagvormittag. Er habe gestern einen PCR-Gurgeltest abgegeben und nach wie vor kein Ergebnis erhalten. Wolf schreibt, dass er den "NÖ gurgelt"-Test gegen 14 Uhr im Waldviertel abgegeben habe. "Heute um 14.00 würde ich ihn brauchen, um ins Büro zu kommen", so Armin Wolf.

"Dann halt Home Office ...", rät ihm eine Userin. "Als Moderator eher schwierig", antwortet der Moderator mit einem Augenzwinkern.

Gestern vor 14h00 im Waldviertel einen „NÖ gurgelt“-Test abgegeben. Heute um 14.00 würde ich ihn brauchen, um ins Büro zu kommen. Langsam werde ich dann ein bisschen nervös. — Armin Wolf (@ArminWolf) January 24, 2022

In Niederösterreich können Gurgeltests bei "NÖ gurgelt"-Abgabeboxen in Sparmärkten und McDonalds-Restaurants abgegeben werden. Diese werden zwei Mal täglich abgeholt und ins Labor nach Salzburg gebracht. Normalerweise dauert die Auswertung 24 Stunden oder kürzer. Die Kapazität im PCR-Testlabor steigt und fällt mit der Positivrate. Derzeit ist die Infektionslage sehr hoch. Am Montag gab es etwa 25.610 Neuinfektionen.