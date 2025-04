Skifahrer (20) stirbt bei Aufprall gegen Schneekanone

Tragischer Skiunfall in Sölden: 20-jähriger Niederländer stirbt nach Kollision mit Schneekanone

Ein junger Niederländer ist am Montagmittag bei einem schweren Skiunfall am Rettenbachferner in Sölden ums Leben gekommen.

Piste Nr. 31

Laut Angaben der Polizei verlor der 20-Jährige gegen 12 Uhr auf der schwarzen Piste Nr. 31 die Kontrolle über seine Fahrt und verließ den gesicherten Pistenbereich.

Dabei prallte er mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Schneekanone, die etwa sechs bis sieben Meter außerhalb der Piste stand und mit einem Sicherheitspolster ausgestattet war. Der Aufprall war so heftig, dass der Skifahrer regungslos liegen blieb.

Einsatzes des Notarztes

Eine Augenzeugin, die den Unfall aus einer Gondel beobachtete, setzte umgehend einen Notruf ab. Trotz des schnellen Einsatzes des Notarztes, der per Rettungshubschrauber eintraf, konnte nur noch der Tod des Urlaubers festgestellt werden, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Neben dem Notarzt waren auch die örtliche Pistenrettung, ein Kriseninterventionsteam sowie die Polizei im Einsatz.