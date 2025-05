36-Jähriger stürzt mit Mountainbike - tot

Zwei Burschen hatten den Mann schwer verletzt entdeckt.

Lienz. Ein Mountainbiker ist am späten Mittwochnachmittag bei einer Ausfahrt am Hochstein in Osttirol gestürzt und später an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Der 36-jährige Mann kam laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache am "Family Flow Trail" am Gemeindegebiet von Lienz zu Sturz und blieb schwer verletzt liegen. Er wurde mit einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er starb.

Zuvor hatten zwei Burschen den gestürzten Österreicher entdeckt und ihrem Vater Bescheid gegeben, der die Rettungskräfte alarmierte und eine Reanimation startete. Bald darauf übernahmen Rettungskräfte der Bergrettung Lienz, der Alpinpolizei und der Besatzung des Notarzthubschraubers. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion des Verunfallten an.