42-Jähriger stürzt bei Bergtour 50 Meter in die Tiefe

Ein 40-jähriger Österreicher ist am Dienstag bei einer Bergtour in Matrei in Osttirol rund 50 Meter durch eine Rinne abgestürzt und schwer am Bein verletzt worden.

Der Mann war laut Polizei mit vier Familienmitgliedern auf einem nicht markierten Steig auf das 2.419 Meter hoch gelegene Bunköpfl unterwegs gewesen. Er ging mit seiner Tochter voraus, als er offenbar nach einem Stein griff. Plötzlich löste sich dieser, der Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte ab.

Die Betreiberin des Goldried Berggasthauses, von dem aus die Familie die Tour unternommen hatte, beobachte den Absturz und setzte die Rettungskette in Gang. Der 40-Jährige wurde schließlich von der Besatzung eines Rettungshubschraubers mit einem Tau geborgen und in das Krankenhaus Lienz geflogen. Die anderen Familienmitglieder gingen selbstständig zum Gasthaus zurück, hieß es.