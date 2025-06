76-Jährige stürzte bei Bergtour in den Tod ab

Eine 76-Jährige ist am Mittwoch bei einer Bergtour im Bereich der Pyramidenspitze im Kaisergebirge im Gemeindegebiet von Walchsee in Tirol (Bezirk Kufstein) tödlich verunglückt.

Die Frau dürfte beim Abstieg über die steilen Grasschrofen mit einem Fuß über den Wegrand hinausgekommen und "ins Leere" gestiegen sein. Sie stürzte, überschlug sich mehrmals rückwärts und fiel über eine nahezu senkrechte Felswand rund 17 Meter in die Tiefe. Die Frau kam in einer Rinne zu liegen.

Die Österreicherin verstarb noch an Ort und Stelle. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Wandererfahren

Die Frau hatte die anspruchsvolle Tour zusammen mit zwei, ebenfalls wandererfahrenen, Freundinnen unternommen. In der Früh waren sie bereits am 1.997 Meter hohen Gipfel angekommen. Beim Abstieg über die steilen, teilweise steinschlaggefährdeten, felsdurchsetzten Grasschrofen in der Ostflanke des Berges kam es schließlich zu dem tödlichen Unfall. Die 76-Jährige stürzte in die steile, mit Steinen und Felsen gefüllte Rinne.