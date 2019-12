Mädchen (5) stürzt sechs Meter von Sessellift

Das Mädchen aus Deutschland war bei geschlossenem Bügel aus ihrem Sitz nach unten gerutscht.

Eine Fünfjährige aus Deutschland ist am Donnerstag in Jungholz in Tirol sechs Meter aus einem Sessellift abgestürzt und verletzt worden. Das Mädchen war bei geschlossenem Bügel aus ihrem Sitz nach unten gerutscht. Eine neben ihr sitzende Skilehrerin konnte sie zunächst festhalten. Nachdem der Lift gestoppt und zurückgefahren wurde, konnte sich jedoch das Kind nicht mehr halten und stürzte ab.

Als ein Liftangestellter den Vorfall bemerkte und reagierte, befand sich der Liftsessel laut Polizei noch in rund acht Metern Höhe. Der Unfall hatte sich kurz nach dem Einstieg ereignet.