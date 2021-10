Abgängiger 15-Jähriger in Tirol: Suche vorerst abgebrochen

Laut Polizei wird weiter ermittelt - Geht nach wie vor von Unfallgeschehen aus.

Ein seit dem späten Freitagabend aus der Wohnung seiner Großmutter in Innsbruck abgängiger 15-Jähriger bleibt weiter spurlos verschwunden. Die Suche mit Unterstützung der Wasserrettung und Feuerwehr im Bereich des Inn und der Sill wurde Mittwochabend vorerst ergebnislos abgebrochen und am Donnerstag wegen derzeit fehlender Anhaltspunkte nicht fortgesetzt, sagte ein Polizeisprecher der APA.

Nur mit einem T-Shirt , Unterhose und Socken bekleidet

Man befürchte bzw. gehe weiter von einem Unfallgeschehen aus, so der Sprecher. Es werde jedenfalls in dem Fall weiter ermittelt. Der Jugendliche hatte am vergangenen Freitag gegen 23.30 Uhr die Wohnung nur mit einem T-Shirt, einer Unterhose und Socken bekleidet verlassen.

Er hatte weder einen Ausweis, noch eine Geldbörse bzw. ein Handy bei sich. Der 15-Jährige wurde als 1,80 Meter groß und etwa 65 Kilo schwer beschrieben. Er hat eine schlanke Statur, braune Augen und gleichfarbige, mittellange und lockige Haare. Der Gesuchte trug eine Zahnspange und sprach Tiroler Dialekt. Das Stadtpolizeikommando Innsbruck veröffentlichte ein Lichtbild des Vermissten und bat um Hinweise an das dortige Kriminalreferat.