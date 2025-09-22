Afghane kracht in deutsches Auto: Sechs Verletzte in Tirol

Pkw-Lenker wollte in Ausbuchtung fahren, nachkommender Lenker setzte zum Überholen an - Wagen in Böschung geschoben, von Baum gestoppt

Bei einem Unfall im Zuge eines Überholmanövers sind Sonntagabend im Tiroler Roppen (Bezirk Imst) sechs Personen verletzt worden. Ein 38-jähriger Deutscher hatte sein Auto auf der Tiroler Straße (B171) in eine Ausbuchtung lenken wollen. Ein nachkommender 31-jähriger Afghane setzte zum Überholen an. Dessen Pkw landete nach der folgenden Kollision in einer Böschung und prallte gegen einen Baum. Beide Lenker und vier weitere Insassen im Pkw des 31-Jährigen wurden verletzt.

Der Unfall hatte sich gegen 19.30 Uhr ereignet. Beide Pkw waren in Fahrtrichtung Westen unterwegs gewesen. Beide Lenker vollzogen eine Vollbremsung. Der Wagen des Deutschen schob den Pkw des Afghanen laut Polizei dennoch über eine Böschung. Der Wagen des 31-Jährigen rutschte über diese und wurde erst durch einen Baum gestoppt. Der Deutsche konnte seinen Pkw indes in der Ausbuchtung anhalten. Er wurde nur leicht verletzt. Der 31-Jährige und dessen vier Begleiter wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.