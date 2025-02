Massenschlägerei mit Skiern nach Après Ski: 2 Verletzte

In die Rauferei waren rund 15 Ski- und Snowboarder aus zwei verschiedenen Ländern verwickelt.

Nachdem sie wohl in den etwas oberhalb gelegenen Après-Ski-Bars zu viel über den Durst getrunken hatten, artete ein Konflikt zwischen rund 15 Wintersportlern bei der Talstation der Galzigbahn in St. Anton am Arlberg, Bezirk Landeck) komplett aus.

Warum die zwei Gruppen, bestehend aus Niederländern und Argentiniern, aufeinander losgegangen waren, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Jedenfalls attackierten sich die Streithähne mit Skiern und Snowboards, mit denen sie zuvor rund 200 Meter von den Lokalen zur Talstation gefahren waren.

Polizeistreife bemerkte Rauferei

Beamte in einer Polizeistreife hatten die Massenschlägerei beim Vorbeifahren gesehen und schritten ein. Viele der Beteiligten liefen davon. Zwei Argentinier im Alter von 48 und 51 Jahren blieben verletzt zurück. Ein tatverdächtiger 24-jähriger Niederländer wurde angehalten.